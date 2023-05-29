Журналист Марк Гурман из Bloomberg подтвердил слухи о планах Apple увеличить размеры экранов в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Как утверждает аналитик, ссылаясь на отраслевые источники, iPhone 16 Pro будет оснащён 6,3-дюймовым дисплеем, а iPhone 16 Pro Max получит 6,9-дюймовую панель, что сделает его самым крупным устройством за всю историю смартфонов бренда. По мнению Гурмана, изменение габаритов аппарата также позволит компании использовать более ёмкие аккумуляторы и камеры с увеличенным размером сенсора.

Ожидается, что сенсор широкоугольной камеры должен увеличиться на 12%: если у Pro-версий Phone 14 диагональ составляет 1/1,28 дюйма, то у 16-й модели будет 1/1,14. Датчик большего размера позволит увеличить динамический диапазон основной камеры iPhone и степень размытия фона. Также увеличенный корпус позволит разместить телеобъектив перископического типа с 6-кратным оптическим зумом.

До релиза iPhone 16‌ Pro и iPhone 16‌ Pro Max остается ещё много времени — Apple в любой момент может изменить свои планы.