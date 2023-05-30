Adobe бесплатно продлевает лицензии российским пользователям из-за невозможности оплаты подписки российскими банковскими картами, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«У пользовательских лицензий, которые приобретались через официальный интернет-магазин Adobe, есть возможность автопродления после привязки карты. Бесплатное продление, возможно, представляется как подарок тем заказчикам, которые в текущей ситуации не могут воспользоваться картой для оплаты за границей, для сохранения лояльности и поддержания своих пользователей в сложный период», — заявил один из источников.

По данным издания, речь идет только о пользовательских лицензиях, тогда как для корпоративных такой возможности нет.

Сотрудник другой российской ИТ-компании заявил, что функция автоматического продления подписки стала возможна полгода назад. Новую подписку при этом купить нельзя, ее можно продлить только на те продукты, которые уже есть у индивидуального пользователя. При этом, по словам собеседника агентства, весной прошлого года он смог автоматически продлить подписку на 45 дней. Впоследствии лицензию нужно было продлить уже на год, а для оплаты можно было использовать только зарубежную банковскую карту.

Adobe прекратила продажи своих продуктов на территории России в марте 2022 года. Кроме того, компания заблокировала российским государственным СМИ доступ к своим облачным хранилищам.