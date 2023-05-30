Apple выпустила стриминговое приложение с классической музыкой Apple Music Classic для Android.

Как и Apple Music для Android, приложение Apple Music Classical для Android во многом повторяет дизайн своего аналога для iOS. Примечательно, что версия для Android появилась раньше, чем для iPad, Mac и CarPlay.

Да, iOS-версию можно использовать на iPadOS, но она не оптимизировано для больших дисплеев. Apple признаёт это ограничение и предлагает получать доступ к классическим плейлистам через основное приложение Apple Music.

Apple Music Classic — это отдельное приложение с библиотекой классической музыки с поддержкой качества до 92 кГц/24 бит Hi-Res Lossless и с пространственным звуком. В его каталоге доступно более 5 млн композиций, и компания заявила, что это делает Apple Music Classic самым крупным стриминговым сервисом подобного класса.

Apple заказала для приложения цифровые портреты в высоком разрешении таких знаменитых композиторов, как Людвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен и Иоганн Себастьян Бах, используя цветовую палитру и художественные референсы соответствующего классического периода. Со временем будут добавляться новые уникальные произведения искусства. Apple сотрудничает с исполнителями классической музыки и учреждениями, предлагая эксклюзивный контент и записи.