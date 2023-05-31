По информации Марка Гурмана, на WWDC Apple сделает акцент на трёх темах: AR/VR-гарнитуре, новых ОС и нескольких компьютерах Mac. Если о первых двух было известно ранее, то новость о компьютерах появилась неожиданно.

По данным Гурмана, WWDC23 продлится более двух часов. Таким образом грядущая презентация станет самой продолжительной в истории Apple. Главным релизом презентации окажется новый шлем виртуальной и дополненной реальности.

Также специалист отметил, что Apple анонсирует новые компьютеры Mac. Одной из новинок станет MacBook Air с дисплеем диагональю 15 дюймов — такой модели у Apple еще никогда не было. Новый Air будет работать на прошлогоднем чипе Silicon M2, так как релиз Silicon M3 запланирован на позднюю осень. Новинка, по предварительным данным, получит фирменный процессор М2, увеличенный аккумулятор, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Что касается других Mac, то здесь предположения разнятся. Инсайдеры сходятся на том, что это может быть обновленный Mac Studio и iMac 24.

В заключении компания представит новые версии фирменных операционных систем — iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS.