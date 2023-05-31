Известный аналитик дисплеев Росс Янг поделился некоторыми спецификациями AR/VR-гарнитуры Apple, которая предположительно получит название Reality Pro.

Ранее ходили слухи о двух дисплеях 4K micro OLED, дающих общее разрешение 8K. По словам Янга, каждый из них получит диагональ 1,41 дюйма, плотность пикселей 4000 PPI и более 5000 нит яркости.

Янг отметил, что с пиковой яркостью 5000 нит гарнитура VR и AR «не ослепит пользователей», но обеспечит «превосходную контрастность и более яркие цвета». Журналисты MacRumors отметили, что существующие шлемы виртуальной и дополненной реальности имеют гораздо менее яркие дисплеи: так, HoloLens 2 получила яркость 500 нит, PSVR 2 от Sony около 265 нит, а Quest 2 — всего 100 нит.

Возможно, столь высокий показатель PPI нужен гарнитуре Apple, чтобы пиксели были незаметными при близком расположении экранов к глазам. Высокая же яркость может быть использована для лучшего отображения эффекта HDR. Значение 5000 нит соответствует пиковой яркости топовых современных телевизоров OLED и Neo QLED.

Ранее уже были слухи о том, что именно дисплеи будут самыми дорогими компонентами гарнитуры, и именно из-за них цена устройства будет столь высока (ожидается на уровне 3000 долларов). Учитывая параметры, в это можно поверить.

Ожидается, что Apple представит новинку в рамках WWDC 23, которая пройдет уже 5 июня.