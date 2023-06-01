По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple тестирует пару новых высокопроизводительных компьютеров Mac и сопутствующих процессоров. Предполагается, что компания готовится к выпуску настольных компьютеров, ориентированных на профессиональных пользователей.

Сообщается, что новые настольные компьютеры Mac предназначены для профессионалов и будут оснащены чипами M2 Max и M2 Ultra. По данным Bloomberg, тестируемый Mac с процессором M2 Max, который включает в себя 12 ядер (8 производительных и 4 энергоэффективных), а также 30 графических ядер и 96 ГБ системной памяти. Apple уже предлагает такой же чип в линейке MacBook Pro 2023 года.

Во втором тестируемом Mac используется ещё неанонсированный чип M2 Ultra с 24 вычислительными ядрами (16 производительных и 8 энергоэффективных) и 60 графических ядер в конфигурациях с 64, 128 и 192 ГБ общей памяти, используемой для нужд ОЗУ и видео. Apple также планирует выпустить более мощную конфигурацию M2 Ultra, которая будет содержать 76 графических ядер, что вдвое превышает максимум 38 ядер в текущем чипе M2 Max.

Первоначально процессоры M2 Ultra разрабатывались для флагманской настольной системы Mac Pro, которая всё ещё вынуждена опираться на использование процессоров марки Intel. Судя по всему, пока образцы этого процессора тестируются в составе более компактного Mac Studio, который всё ещё вынужден в серийном варианте довольствоваться процессорами M1 Max и M1 Ultra.

Ожидается, что новые компьютеры могут представить на WWDC 2023.