В Steam состоялся релиз игры No Man's Sky для Mac. Пользователи, которые ранее приобрели игру для Windows, смогут бесплатно загрузить её на Mac. В скором времени она появится в Mac App Store.

Хотя No Man's Sky вышла в 2016 году, она до сих пор получает регулярные обновления, за что разработчики удостоились нескольких наград. В No Man's Sky пользователям предстоит исследовать разнообразные планеты, на которых можно встретить множество форм внеземной жизни, добывать ресурсы, сражаться с разнообразными противниками и т.д. Одной из фишек проекта является генерируемый мир.

Игра запускается как на процессорах Intel (необходим минимум Core i5), так и на чипах Apple Silicon. При этом пользователи смогут подключаться к владельцам любой версии за исключением Nintendo Switch. Общие кросс-плей и кросс-прогрессия доступны на ПК, консолях и системах VR.

Разработчики сообщили, что в версии No Man's Sky для Mac будут высокая производительность и быстрые загрузки за счёт использования технологий Metal 3 и MetalFX.

Ожидается, что на WWDC будет анонсирована версия No Man's Sky для шлема смешанной реальности Reality Pro.