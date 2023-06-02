Apple опровергла заявление ФСБ о сотрудничестве компании с американскими спецслужбами для слежки за российскими пользователями iPhone.

«Компания никогда не работала с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будет этого делать», – уточнили в корпорации.

ФСБ ранее объявила о раскрытии «разведывательной акции американских спецслужб», проведенной с использованием устройств американской компании. Как утверждает российская спецслужба, несколько тысяч смартфонов российских дипломатов были заражены вирусами.

Ведомство считает полученные данные свидетельством сотрудничества Apple с «национальным разведсообществом, в частности АНБ США». По мнению специалистов ФСБ, американская компания предоставляет спецслужбам «широкий спектр возможностей по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома».

При этом, кроме отечественных абонентов, якобы выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих СИМ-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.