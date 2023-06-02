Apple обновила данные об использовании iOS 16 и iPadOS 16 на своем сайте разработчиков, которые собирает на основе устройств, совершающих операции в её App Store.

На данный момент актуальная версия операционной системы установлена на 81% всех активных iPhone на рынке. Ещё 13% работают с iOS 15, и лишь 6% остались на более старых версиях.

При этом среди iPhone, выпущенных за последние четыре года, доля iOS 16 составляет 90%, 8% устройств используют iOS 15, и остальные – более старые версии программного обеспечения.

Если говорить об iPadOS 16, то здесь цифры более скромные, так как жизненный цикл у планшетов гораздо дольше, чем у смартфонов. На iPadOS 16 успешно обновились 71% всех активных iPad во всем мире, в феврале их было всего 50%. Получается, что пользователи планшетов «проснулись» только сейчас, в преддверии релиза iPadOS 17.

На WWDC компания должна только представить новые версии iPadOS, iOS, watchOS 10, macOS 14 и tvOS 17. Обновление должно начаться в сентябре. По предварительной информации, iOS 17 будет стабильнее текущей версии. Также есть информация о новом центре управления, обновлённом приложение «Здоровье» и других функциях.