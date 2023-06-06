В ходе Всемирной конференции для разработчиков (WWDC) Apple показала новое поколение настольных компьютеров Mac Studio и Mac Pro, которые позиционируются как самые мощные Mac в истории, а также MacBook Air с новой диагональю - 15 дюймов.

Толщина нового MacBook Air составляет всего 11,5 мм, вес — 1,5 кг. Apple утверждает, что это самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире (точнее 15,3-дюймовый). Liquid Retina-дисплей отображает миллиард цветов с яркостью до 500 нит. Над экраном в вырезе есть камера FaceTime с разрешением до 1080p.

За производительность отвечает известный по 13-дюймовой модели MacBook Air чип — восьмиядерный M2. Максимальная конфигурация ноутбука включает 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопителя. Apple утверждает, что новый Air в 12 раз быстрее, чем предыдущие модели на базе Intel. И всё это без активного охлаждения.

Новинка оснащена двумя разъёмами Thunderbolt 4 (USB-C), защитным зарядным портом MagSafe и 3,5-мм аудиовыходом, а также Touch ID и системой из шести стереодинамиков с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos. Аккумулятора хватит на 18 часов автономной работы.

Ноутбук уже доступен для заказа, а поставки начнутся с 13 июня. Стоимость нового 15-дюймового MacBook Air, доступного в четырех цветах (золотом, серебристом, чёрном и «серый космос»), начинается от $1299.

Обновлённый Mac Studio внешне не изменился. Все основные изменения скрываются внутри компактного корпуса.

Компьютер работает на базе процессоров M2 Max и M2 Ultra. В ходе презентации Apple неоднократно заявляла, что это мощнейшие процессоры, которые только есть на рынке, и за счёт этого новый Mac Studio на голову производительнее оригинального компьютера.

M2 Ultra — это главная новинка, и Apple описывает его как «чудовищный чип». По сути, это два M2 Max, соединённые с помощью технологии Apple Ultra Fusion. Процессор обладает 24-ядерным CPU и 76-ядерным GPU, который на 30% быстрее, чем M1 Ultra. Apple утверждает, что одна система с таким GPU может справляться с такими ИИ-задачами, с которыми дискретные GPU не могут справиться из-за нехватки памяти.

M2 Ultra поддерживает до 192 Гбайт объединённой памяти, что на 50% больше, чем у M1 Ultra. Пропускная способность памяти составляет 800 Гбайт/с, наряду с 32-ядерным нейронным движком и 134 миллиардами транзисторов. Модель M2 Ultra пришла на смену M1 Ultra, которая поддерживала до 128 ГБ памяти. Она оснащена 20-ядерным графическим процессором с 16 высокопроизводительными ядрами и четырьмя эффективными, что является большим скачком по сравнению с оригинальной моделью M1. Также заявлено, что Mac Studio на базе M2 Ultra поддерживает подключение до шести мониторов Pro Display XDR.

Mac Studio на чипе M2 Max до 50% быстрее, чем станция прошлого поколения, и в четыре раза быстрее самого производительного 27-дюймового iMac на Intel. Количество ядер CPU — 12, GPU — 38. Объём объединённой памяти составляет до 96 ГБ, пропускная способность — 400 ГБ в секунду. Mac Studio с M2 Max позволит дизайнерам анимированной графики, использующим After Effects, выполнять рендеринг на 50% быстрее, а разработчикам — создавать новые версии приложений с помощью Xcode с производительностью до 25% выше, обещает Apple.

Новый Mac Studio поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На задней панели расположены четыре порта Thunderbolt 4, порт 10Gb Ethernet, порт HDMI и два порта USB-A. Спереди также есть два порта USB-C (в версии с чипом M2 Ultra они поддерживают Thunderbolt 4) и слот для карт памяти SD.

Обновленная модель Mac Studio будет стоить от 1999 долларов за версию с M2 Max и от 3999 долларов за M2 Ultra. Поставки начнутся с 13 июня.

Впервые за 4 года самый производительный десктоп Apple получил крупное аппаратное обновление. Четвёртое поколение Mac Pro наконец-то отказывается от чипов Intel и переходит на фирменную платформу Apple Silicon в лице мощнейшей в линейке системы M2 Ultra.

Также, как и в случае с Mac Studio, внешних новшеств нет — все та же «тёрка». Все изменения внутри.

Главной изюминкой Mac Pro стала новая платформа M2 Ultra, которая имеет 24 вычислительных ядра, до 76 графических ядер и 32-ядерный ИИ-ускоритель. Также она поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти с пропускной способностью до 800 Гбайт/с. Apple утверждает, что Mac Pro на базе M2 Ultra до трёх раз производительнее модели на базе процессоров Intel в максимальной конфигурации и до семи раз производительнее, чем модель Mac Pro на базе Intel в начальной конфигурации.

Также это первый ПК на Apple Silicon с расширением возможностей: всего имеется шесть слотов PCIe Gen4 x16 для подключения периферии. В них можно установить сетевые устройства, дополнительный объём памяти или карту видеозахвата. Новинка, скорее всего, не будет поддерживать сторонние видеокарты NVIDIA или AMD.

Новый Mac Pro обладает восемью встроенными портами Thunderbolt 4 (6 сзади и 2 сверху), которые можно использовать для одновременного подключения к шести мониторам Pro Display XDR. В наличии два USB 3.2 Type A, два порта HDMI с более высокой пропускной способностью (которые поддерживают разрешение до 8K и частоту кадров до 240 Гц) и два порта Ethernet 10 ГБит/с, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Apple не забыла и про 3.5-мм разъём для наушников.

Предзаказ на новый Mac Pro откроют 5 июня, а в продаже новинка появится с 13 июня. Цена стартует с $6999. Помимо десктопного варианта корпуса также доступен рэковый.