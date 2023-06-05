Apple представила очередную версию операционной системы для iPhone — iOS 17 и для iPad — iPadOS 17. Оба анонса состоялись в рамках презентации на конференции для разработчиков WWDC 2023.

Изменений в iOS 17 не так много, но некоторые из них призваны улучшить пользовательский опыт. Компания сосредоточилась на новых функциях для базовых приложений.

В iOS 17 владельцев iPhone ждёт переработанное приложение «Телефон». Если точнее, то Apple добавила полноэкранное отображение фотографий людей во время входящих вызовов. Пользователи сами могут настраивать, как их будут видеть другие люди при звонке. Так, можно кастомизировать фотографии, добавлять подписи и менять их стиль. Эта функция использует тот же язык дизайна, что и появившиеся в iOS 16 переработанные экраны блокировки и поддерживает возможность добавления разных надписей и Memoji.

В FaceTime теперь можно оставить видеосообщение пользователю, до которого не удалось дозвониться. Появилась функция транскрибирования сообщений из голосовой почты в режиме онлайн. Для более удобного поиска сообщений в iMessage добавлены фильтры. Появилась поддержка трансляции собеседнику своего местоположения.

Кроме того, компания обновит функцию AirDrop, добавив режим NameDrop. Нововведение позволяет передавать файлы на другие iPhone при их соприкосновении, аналогично тому, как работает подключение с помощью NFC.

В «Сообщениях» появились оповещения — например, можно поставить задачу отправить другу оповещение, когда «доберёшься до дома». Система автоматически определит местоположение и отправит сообщение.

Незначительные улучшения получила клавиатура — в iOS 17 была изменена модель угадывания вводимых символов, так что система будет лучше подбирать и исправлять слова при наборе. Дополнительно была улучшена функция диктовки, так как теперь слова появляются в режиме реального времени, но как это будет работать не на английском — вопрос.

Появился режим ожидания StandBy с удобной для просмотра информацией, когда iPhone заряжается. StandBy подходит для прикроватной тумбочки, кухонной стойки или стола и может быть персонализирован для отображения различных часов, любимых фотографий или виджетов, включая Smart Stacks, которые отображают определённые виджеты в нужное время. При зарядке с помощью MagSafe функция StandBy запоминает предпочтения пользователя.

Новое приложение «Журнал» - будет анализировать деятельность пользователя за день (поездки, прослушанную музыку, занятия, сделанные заметки и т.д.), а затем предлагать различные персонализированные подсказки. Одна из целей — помочь найти вдохновение для различных действий. В iPhone это приложение добавят ближе к концу 2023 года.

Карты для Apple Maps можно загружать в память устройства для доступа к ним без Интернета. В приложение «Здоровье» добавлена функция отслеживания настроения. Система будет задавать вопросы, ответы на которые позволят системе представить, что происходит с человеком в эмоциональном плане. В будущем эту функцию планируют развивать.

Siri теперь можно активировать, просто сказав «Siri» вместо «Привет, Siri».

С этой версии мобильной операционной системы прекращается поддержка старых заслуженных моделей – iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Они не получат iOS 17. Её также не получит и iPhone X. Все остальные версии iPhone, выпущенные позже (то есть начиная с iPhone XR, XS, XS Max и iPhone SE второго поколения) с новой ОС совместимы. Полноценный релиз iOS 17 ожидается осенью вместе с выходом новых iPhone 15.

Одним из главных нововведений iPadOS 17 стал кастомизируемый экран блокировки, представленный в прошлом году в iOS 16. Как и на iPhone, владельцы iPad смогут настроить стиль часов и добавить отображение разных виджетов. Последние, к слову, стали интерактивными — с ними можно всячески взаимодействовать без открытия самого приложения. Например, помечать выполненные задачи прямо с рабочего экрана или быстро отдавать команды устройствам умного дома.

В течение многих лет приложение «Здоровье» было доступно только на iPhone. Но, начиная с iPadOS 17, владельцы планшетов Apple также смогут следить за своим здоровьем. Купертиновцы полностью переработали дизайн приложения, адаптировав интерфейс под большой экран iPad. Информация подается в более крупном и наглядном виде.

Важным апгрейдом является нативная поддержка PDF-файлов — теперь в iPadOS 17 не нужно будет загружать сторонние приложения для чтения или редактирования данного контента. Владельцы iPad смогут оставлять комментарии и рукописные пометки прямо в документе, а также совместно работать над подобными документами.

Stage Manager, который появился в прошлом году понравился не всем пользователям. В iPadOS 17 купертиновцы уделили внимание этой опции. В частности, появилось больше возможностей для перемещения и изменения размеров окон на экране iPad. Таким образом, пользователи смогут более гибко настраивать рабочую область.

В фирменном браузере Safari появилась возможность создавать профили, например, личный и рабочий. Они будут использовать раздельные истории просмотров, закладки, избранные и т.д., чтобы ничего не смешивалось. Был улучшен и встроенный поиск, так что теперь разная информация отображается прямо по мере ввода поискового запроса.

iPadOS 17 будет несовместима с iPad 5 поколения и iPad Pro первого поколения с экраном 12,9 дюйма. Поддерживаются iPad Pro второго поколения или новее, iPad Air третьего поколения или новее, iPad шестого поколения или новее, iPad mini пятого поколения или новее.

Первая бета для разработчиков уже доступна, а публичная бета выйдет в июле. Релиз стабильной версии ожидается позже в этом году.

Новая настольная OC Apple получила название Sonoma — в честь города в одноимённом округе в Калифорнии, в первую очередь известного своими винодельнями. В macOS 14 пользователей ждут виджеты на рабочем столе, специальный игровой режим, улучшенный Safari и еще много мелких нововведений.

Виджеты можно перетаскивать из Центра уведомлений на рабочий стол или импортировать с iPhone, если устройство находится в той же сети Wi-Fi. Они могут быть в том числе интерактивными (например, позволяя отмечать пункты в списке дел или управлять воспроизведением мультимедиа или подключенными устройствами "умного дома") и исчезать на заднем плане при разворачивании соответствующего окна.

Для геймеров в macOS 14 Sonoma появился специальный игровой режим. Согласно Apple, он в полной мере задействует аппаратное обеспечение фирменных процессоров для высокопроизводительных и плавных игровых сессий, снижает задержку звука AirPods и удваивает частоту дискретизации Bluetooth при использовании контроллеров от консолей Xbox и PlayStation. Поддерживаются все текущие игры, разработанные для Mac. Кроме того, улучшения в Metal и игровой API позволят разработчикам портировать игры с Windows на Mac. В качестве дебюта пользователи macOS 14 Sonoma получат приключенческий экшен с открытым миром Death Stranding.

Появились новые экранные заставки. Они анимированные и показывают замедленные видео из разных мест по всему миру, таких как широкий горизонт Гонконга, песчаные холмы Долины Монументов в Аризоне и холмы Сономы в Северной Калифорнии. Аналогичная реализация есть в платформе tvOS для Apple TV.

Во время видеоконференций пользователи могут заменять фон или выводить на него презентацию. Также можно сделать презентацию центральным элементом и вывести изображение с камеры поверх. С помощью жестов руками можно вызывать реакции во весь экран. Функции доступны во всех приложениях для видеоконференций.

Apple расширила возможности стандартного браузера. Главным нововведением стало добавление профилей. Теперь если за одним Mac работает несколько пользователей, каждый из них может настроить Safari под себя. В профилях будут содержаться расширения, cookies, закладки, открытые вкладки и т.д. Кроме этого в macOS Sonoma пользователи могут создавать веб-приложения прямо в Safari и добавлять ссылки на них в системный док. Был доработан и приватный режим браузера. Теперь он не только блокирует все трекеры, но и удаляет их из ссылок.

Также в macOS Sonoma будут доступны функции из iOS и iPadOS 17. Среди них — улучшенная автокоррекция, возможность вызывать Siri без предварительного произнесения слова «Hey», ускоренное заполнение форм в PDF-файлах и улучшенная функциональность стикеров.

macOS 14 нельзя будет установить на все версии MacBook 12, несколько поколений Mac mini и линейку MacBook Pro 2017 модельного года, при этом все остальные компьютеры получат апдейт, как и в 2022 году. Разумеется, все Mac с чипами Apple Silicon M1 и M2 смогут установить новую macOS.

Предварительная версия macOS 14 Sonoma для разработчиков уже доступна для установки. Публичное бета-тестирование для всех желающих запустится в середине лета. Стабильный релиз обновления состоится до конца осени.

Юбилейная версия платформы для Apple Watch - watchOS 10 - предлагает новый подход к предоставлению информации для пользователей.

Компания полностью переработала пользовательский интерфейс системы для умных часов, а также вернула виджеты. Изначально, пользовательский интерфейс Apple Watch был построен на основе Glances — карусели виджетов различных приложений и функций устройства. В итоге компания отказалась от этой концепции, чтобы уделять больше внимания приложениям, но теперь хочет снова сделать виджеты важным элементом интерфейса watchOS.

В watchOS 10 пользователи получили возможность просматривать виджеты на любом циферблате. Сделать это можно с помощью колесика Digital Crown. При этом чтобы добавить или переместить виджет, достаточно удерживать палец на одном из них. Можно редактировать стопки – добавлять новые виджеты и убирать ненужные.

«Погода», «Акции», «Дом», «Карты», «Сообщения», «Мировое время» и другие переработаны с целью максимизировать использование дисплейного пространства Apple Watch. Новый язык интерфейса могут использовать и сторонние разработчики.

Приложение «Активность» на Apple Watch и приложение «Фитнес» на iPhone еще больше упрощают отслеживание ежедневных движений благодаря более подробной информации, улучшениям обмена данными, обновленному футляру для призов и советам тренеров Apple Fitness+.

Всего добавлено два циферблата: градиент и Снупи. Снупи – популярный мультипликационный персонаж. На часах он будет реагировать на время, на изменение погоды. Он будет заниматься спортом, если вы запустили тренировку, грустить, если пошел дождь, и работать, если вы включили режим работы в фокусировке.

«Центр управления» теперь доступен с помощью бокового колёсика, что позволяет открыть его в любое время в любом приложении. Двойное нажатие на Digital Crown показывает приложения, которые вы недавно использовали.

В watchOS 10 уделяется особое внимание психическому здоровью. Пользователи смогут отмечать своё настроение с помощью абстрактных изображений, а также проходить стандартизированные контрольные тесты. Что касается фитнеса, появились новые функции, которые относятся к езде на велосипеде. Например, можно подключаться к велосипедным датчикам по Bluetooth и просматривать различные данные, в том числе частоту вращения педалей и частоту сердечных сокращений.

Приложение «Компас» теперь автоматически отмечает последнюю точку, где зафиксировано наличие сотового соединения. Так быстрее добраться до места, откуда можно дозвониться до экстренных служб. В США Apple Maps на часах отображают новую топографическую карту с деталями высот и достопримечательностями. Пользователи также могут искать близлежащие маршруты. В карточке троп отображается информация о длине и сложности маршрута.

Появилась возможность воспроизводить видеосообщения FaceTime прямо с запястья, а также присоединяться к групповому звонку на Apple Watch.

Бета-версия для разработчиков доступна с сегодняшнего дня. Релиз watchOS 10 состоится этой осенью, её будут поддерживать Apple Watch Series 4 и выше.