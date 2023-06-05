После нескольких лет слухов Apple наконец-то представила свою первую AR/VR-гарнитуру – Vision Pro. Устройство работает на базе новой операционной системы VisionOS, выглядит как лыжные очки, имеет отдельный аккумулятор и управляется взглядом, голосом и жестами.

По заявлениям Apple, Vision Pro знаменует собой начало «пространственных вычислений». Гарнитура способна выводить 3D-изображение поверх «реального» мира, позволяя просматривать видео, фильмы, в том числе в формате 3D, запускать приложения, использовать браузер, общаться по видеосвязи через FaceTime, используя собственного оцифрованного 3D-аватара, и запускать видеоигры. Интересной особенностью новинки является внешний цифровой дисплей EyeSigh, который будет отображать глаза пользователя, что позволит людям вокруг понимать, находится ли пользователь внутри виртуальной реальности.

Новинка получила два чипа Apple — M2 и R1, который отвечает за обработку данных с 12 камер, пяти датчиков и шести микрофонов, чтобы контент выглядел так, как будто он появляется прямо перед глазами пользователя в режиме реального времени.

Гарнитура оснащаются самыми передовыми экранами micro-OLED с запредельной плотностью пикселей — на каждый глаз приходится больше пикселей, чем у 4K-телевизора. При необходимости люди с нарушением зрения могут использовать специальные корригирующие линзы Zeiss для устройства. Для гарнитуры адаптирована технология Spatial Audio, которая подстраивает пространственное звучание с учетом геометрии головы и уха пользователя.

Чтобы максимально облегчить гарнитуру, Apple изготовила корпус из специального алюминиевого сплава. Оголовье мягкое и легко регулируется в соответствии с размерами головы. В оголовье встроены аудиомодули – с двумя динамиками с каждой стороны. И вот еще один интересный момент, демонстрирующий борьбу за снижение массы: Vision Pro не имеет встроенной батареи. Аккумулятор – внешний, он подключается к гарнитуре по проводу. Получается что-то вроде мобильного аккумулятора. Автономность при этом невелика – около 2 часов. При желании устройство можно подключить к блоку питания.

В Vision Pro можно открывать несколько приложений, которые будут располагаться рядом друг с другом в виртуальном объёмном пространстве. На корпусе Vision Pro есть колесико Digital Crown, при помощи которого, среди прочего, можно регулировать положение окон, в том числе по глубине в пространстве.

Операционная система VisionOS может показаться знакомой пользователям iOS и iPadOS. Она имеет домашний экран, на который выводятся иконки различных приложений и виджетов. Фон под иконками прозрачный, поэтому при использовании устройства будет казаться, что они парят в воздухе. Каждый элемент интерфейса прописан в 3D, от них падают тени. Окна открытых приложений можно масштабировать под свой вкус и перемещать куда захочется. Графические элементы интерфейса отвечают на движения глаз пользователя, для выбора определённого приложения нужно поработать руками. Например, соприкоснуться двумя пальцами руки для подтверждения, или потереть их для прокрутки. Также можно приблизить окно, поведя рукой в свою сторону.

На виртуальный экран Vision Pro в разрешении 4K также можно выводить экран с Mac. Устройство поддерживает трекпад Magic Trackpad и клавиатуру Magic Keyboard. Также очки получат поддержку внешних геймпадов. Иными словами, с Vision Pro можно использовать Bluetooth-аксессуары.

У Apple появился новый партнёр в лице Disney — было показано много развлекательного контента, сериалов и шоу, которые получат апгрейд с объёмными объектами и дополнительными элементами интерфейса специально для шлема Apple.

Для безопасности в очках будет использоваться система аутентификации Optic ID, которая анализирует радужную оболочку глаза пользователя под воздействием различных невидимых светодиодов, а затем сравнивает ее с зарегистрированными данными Optic ID для разблокировки Apple Vision Pro. Данные Optic ID пользователя полностью зашифрованы, недоступны для приложений и не хранятся на серверах Apple.

В продажу очки поступят в начале следующего года по цене 3499 долларов и на старте будут доступны для покупки только в США.