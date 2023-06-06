Названы победители Apple Design Awards 2023

В рамках конференции WWDC Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards в шести категориях. Среди 36 финалистов Apple отметила 12 самых выдающихся приложений и игр.

Проекты оценивались за выдающиеся достижения в области инноваций, изобретательность и продвинутый дизайн.

Лучшие игры:

  • «Инклюзивность» — симулятор вышивки stitch
  • «Восторг и веселье» — инди-адвенчура с открытым миром Afterplace
  • «Интерактивность» — головоломка Railbound о паре собак, путешествующих на поезде
  • «Социальное влияние» — адвенчура Endling о последней лисе на земле
  • «Визуальный ряд и графика» — Resident Evil Village
  • «Инновации» — карточная коллекционная игра Marvel Snap от студии Бена Броуда, бывшего геймдизайнера Hearthstone

Лучшие приложения:

  • «Инклюзивность» — конструктор веб-сайтов Universe
  • «Восторг и веселье» — приложение для изучения языков Duolingo
  • «Интерактивность» — приложение Flighty, которое помогает ориентироваться в аэропортах и отслеживать полёты
  • «Социальное влияние» — приложение для медитации Headspace
  • «Визуальный ряд и графика» — спортивное приложение Any Distance
  • «Инновации» — приложение-тренер по игре в теннис SwingVision: A.I. Tennis App

Каждый из победителей получает уникальную награду в виде увесистого алюминиевого куба. Полный список победителей и номинантов Design Awards 2023 доступен на специальном разделе сайта Apple.

Источник: Apple

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