В рамках конференции WWDC Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards в шести категориях. Среди 36 финалистов Apple отметила 12 самых выдающихся приложений и игр.

Проекты оценивались за выдающиеся достижения в области инноваций, изобретательность и продвинутый дизайн.

Лучшие игры:

«Инклюзивность» — симулятор вышивки stitch

«Восторг и веселье» — инди-адвенчура с открытым миром Afterplace

«Интерактивность» — головоломка Railbound о паре собак, путешествующих на поезде

«Социальное влияние» — адвенчура Endling о последней лисе на земле

«Визуальный ряд и графика» — Resident Evil Village

«Инновации» — карточная коллекционная игра Marvel Snap от студии Бена Броуда, бывшего геймдизайнера Hearthstone

Лучшие приложения:

«Инклюзивность» — конструктор веб-сайтов Universe

«Восторг и веселье» — приложение для изучения языков Duolingo

«Интерактивность» — приложение Flighty, которое помогает ориентироваться в аэропортах и отслеживать полёты

«Социальное влияние» — приложение для медитации Headspace

«Визуальный ряд и графика» — спортивное приложение Any Distance

«Инновации» — приложение-тренер по игре в теннис SwingVision: A.I. Tennis App

Каждый из победителей получает уникальную награду в виде увесистого алюминиевого куба. Полный список победителей и номинантов Design Awards 2023 доступен на специальном разделе сайта Apple.