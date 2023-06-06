Названы победители Apple Design Awards 2023
В рамках конференции WWDC Apple объявила победителей ежегодной премии Design Awards в шести категориях. Среди 36 финалистов Apple отметила 12 самых выдающихся приложений и игр.
Проекты оценивались за выдающиеся достижения в области инноваций, изобретательность и продвинутый дизайн.
Лучшие игры:
- «Инклюзивность» — симулятор вышивки stitch
- «Восторг и веселье» — инди-адвенчура с открытым миром Afterplace
- «Интерактивность» — головоломка Railbound о паре собак, путешествующих на поезде
- «Социальное влияние» — адвенчура Endling о последней лисе на земле
- «Визуальный ряд и графика» — Resident Evil Village
- «Инновации» — карточная коллекционная игра Marvel Snap от студии Бена Броуда, бывшего геймдизайнера Hearthstone
Лучшие приложения:
- «Инклюзивность» — конструктор веб-сайтов Universe
- «Восторг и веселье» — приложение для изучения языков Duolingo
- «Интерактивность» — приложение Flighty, которое помогает ориентироваться в аэропортах и отслеживать полёты
- «Социальное влияние» — приложение для медитации Headspace
- «Визуальный ряд и графика» — спортивное приложение Any Distance
- «Инновации» — приложение-тренер по игре в теннис SwingVision: A.I. Tennis App
Каждый из победителей получает уникальную награду в виде увесистого алюминиевого куба. Полный список победителей и номинантов Design Awards 2023 доступен на специальном разделе сайта Apple.
Источник: Apple
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