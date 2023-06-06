Вчера в рамках WWDC Apple представила новый Mac Pro на чипе M2 Ultra, завершив таким образом перевод своих компьютеров с процессоров Intel на Apple Silicon. Вместе с этим существенно изменились возможности апгрейда новинки и, как следствие, цена за топовую конфигурацию.

Самая дорогая конфигурация Mac Pro на процессоре Intel стоила $53.000 в 2019 году. Новый Mac Pro в базовой конфигурации стоит $6999, но чип можно заменить, добавить оперативной памяти и кое-чего еще.

За дополнительную тысячу долларов можно установить более производительный процессор — с 76-ядерным GPU вместо 60-ядерного в базовой конфигурации. $1,6 тыс. уйдет на оперативную память — чтобы получилось 192 ГБ, $2,2 тыс. — на SSD ёмкостью 8 ТБ, $149 — на фирменные мышь и трекпад Magic Trackpad. Ещё $400 на колесики для корпуса и $600 на дополнительный софт.

Таким образом, абсолютно максимальная конфигурация на сегодняшний день будет стоить примерно $12.950. Немало, но на $40 тыс. меньше, чем при покупке Mac Pro 2019 года в максимальной комплектации.

В то же время Mac Pro (2019) предлагает кратно больше оперативной памяти (1,5 ТБ против 192 ГБ) и более мощный GPU — сразу два ускорителя Radeon Pro W6800X с 64 ГБ видеопамяти у каждого. В M2 Ultra ОЗУ также используется в качестве видеопамяти, поэтому предельных 192 ГБ в Mac Pro (2023) едва хватает, чтобы покрыть возможности одних только видеокарт в Mac Pro (2019). При этом Apple больше не предлагает фирменный ускоритель Afterburner для декодирования видео ProRes и ProRes RAW, так как чип M2 Ultra обладает мощностью семи таких карт.

Теоретически в ряде задач вполне может быть ситуация, когда старый Mac Pro (в топовой конфигурации) будет быстрее нового, но тут нужно дождаться тестов.