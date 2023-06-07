Помимо компьютеров и AR/VR-гарнитуры, представленных в первый день работы WWDC 2023, Apple также добавила в свой онлайн магазин не столь заметные устройства. Например, новый адаптер питания мощностью 70 Вт с портом USB Type-C.

По заявлению производителя, 70-ваттный блок питания может зарядить аккумулятор MacBook Air с чипом M2 с 0% до 50% примерно за 30 минут. Совместима новинка и с другими устройствами, включая iPhone, iPad и Apple Watch. При этом компания прекратила продажи 67-ваттного аксессуара — теперь он доступен только в комплекте с 14-дюймовым MacBook Pro.

Компания также рекомендует новое устройство для 13-дюймового MacBook Pro (2016 года и новее) и 14-дюймового MacBook Pro. При покупке отдельно адаптер мощностью 70 Вт стоит $59 и поставляется без кабеля.

Кроме того, зарядное устройство совместимо со старыми компьютерами Mac, включая 12-дюймовый MacBook и MacBook Air M1, в комплект которых входит адаптер мощностью 30 Вт.