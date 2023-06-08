В рамках WWDC 2023 Apple представила инструмент Game Porting Tool, позволяющий разработчикам переносить Windows-игры на macOS. Главная особенность этого ПО заключается в том, что портировать и оптимизировать игры можно без каких-либо изменений в коде.

Обычно разработчикам требуется проделать множество действий, чтобы увидеть и протестировать свою игру на другой ОС. Для решения этой проблемы Apple представила набор инструментов с эмулятором, который может запускать игры для Windows на Mac. «Это позволит вам сразу же проанализировать потенциальную производительность вашей игры, что избавит вас от месяцев предварительной работы», — отметил руководитель игрового направления Apple Брэндон Кори на сессии на WWDC.

Вторая важная функция в наборе Game Porting Toolkit позволяет автоматически конвертировать 3D шейдеры игр для Windows, включая элементы трассировки лучей, в графический API для macOS — Metal. С её помощью можно преобразовать графический код игры и оптимизировать его для Mac. Также Game Porting Tool позволяет добавлять в игры поддержу HDR, внешних контроллеров и пространственного звука.

Game Porting Tool основан на Wine — популярной платформе с открытым исходным кодом, которая запускает Windows-программы на операционных системах Unix (macOS и Linux).

На Reddit уже можно найти много примеров работы популярных игр на Mac. Среди них: Cyberpunk 2077, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Spider-Man (2018), Sonic Omens, Elden Ring и SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

В протестированных играх на Mac с чипами M2 и M2 Max частота кадров составляла от 30 до 80 fps. Как отметили реддиторы, при снижении качества графики фреймрейт практически не увеличивался.

Пользователи предполагают, что ограничение FPS связано не с железом (его запаса достаточно), а с рендерингом. Все игры были портированы без какой-либо дополнительной оптимизации. Кроме того, во время их работы не задействован игровой режим macOS Sonoma, который повышает частоту процессора в играх.