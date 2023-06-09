В рамках проходящей в эти дни конференции для разработчиков, Apple опубликовала 20-минутное видео, где подробно рассказывается об управлении гарнитурой дополненной реальности Vision Pro.

Владельцы Vision Pro смогут управлять устройством при помощи жестов, голоса и движения глаз. В Apple заявили, что выбрали именно эти способы, поскольку они наиболее интуитивны для людей и не требуют использования никаких дополнительных устройств.

Многие жесты в операционной системе Vision Pro ранее использовались и в смартфонах, поэтому долго привыкать к работе с очками не придётся. С помощью жестов пользователи смогут приближать и отдалять те или иные виртуальные объекты, а также как угодно крутить их. Увеличение объекта происходит тогда, когда на него направлен взгляд пользователя.

В некоторых ситуациях пользователям придется использовать виртуальную клавиатуру. С помощью датчика глубины Vision Pro будет распознавать расстояние пальцев до кнопок клавиатуры и в зависимости от этого менять подсветку. Когда пользователи будут нажимать на кнопку, то шлем будет издавать звуковой сигнал.

Длительная работа с виртуальной клавиатурой и окнами приложений может привести к усталости рук по причине того, что они долгое время находятся на весу. В таком случае компания постаралась сделать максимально комфортные условия для использования устройства в расслабленном состоянии.

Для того, чтобы активировать голосовой ввод, достаточно будет лишь посмотреть на кнопку с пиктограммой микрофона. А соединив два пальца вместе, можно будет рисовать в воздухе.

При этом Vision Pro позволит комбинировать различные способы управления между собой. Например, помимо виртуальных элементов управления, можно будет использовать физические клавиатуру и трекпад.