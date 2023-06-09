Apple представила набор инструментов DockKit, с помощью которого можно превратить iPhone в автономную камеру для наблюдения за домашними животными. Согласно опубликованной на сайте компании документации, сторонние разработчики смогут использовать платформу с моторизованными подставками для смартфона, чтобы наблюдать за питомцем по всему дому.

Используя API Animal Body Pose, разработчики смогут идентифицировать и отслеживать животных с помощью камеры смартфона. Интерфейс также способен определять позу питомца, в том числе, когда он встаёт, сидит или просит еду.

По словам Apple, DockKit в сочетании с Animal Body Pose позволит разработчикам создавать приложения, которые будут уметь автоматически отслеживать объекты в поле зрения 360 градусов и предоставлять контроль за подставкой для настройки кадрирования.

В Apple подчеркнули что режим веб-камеры не входит в официальный список нововведений iOS 17. Корпорация только предоставила инструменты для создания таких камер на базе iPhone.

Похоже, что Apple намерена расширять сферу применения iPhone. Помимо использования смартфона в качестве камеры для домашних животных также предусмотрена новая функция StandBy. При установке смартфона на док-станцию в процессе зарядки он трансформируется в умный домашний дисплей.