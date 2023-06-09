Верховный суд России подтвердил законность штрафа, назначенного Apple в рамках дела с «Лабораторией Касперского», сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), оштрафовавшая американскую компанию на 906 млн рублей из‑за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

По заявлению «Лаборатории Касперского» ФАС в 2020 г. признала, что Apple нарушила антимонопольное законодательство, и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке. «Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», – добавили в ФАС.

В ноябре того же года Apple подала на ведомство в суд с требованием отменить его решение и предписание, компания пыталась оспорить и последующее наложение штрафа. После отрицательного решения судов трёх инстанций Apple в феврале выплатила наложенный по этому делу штраф в размере 906 млн руб. — в противном случае компании грозило его удвоение. В январе 2023 года ФАС дополнительно оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб. за навязывание разработчикам приложений под iOS собственной платёжной системы Apple Pay, хотя и это решение компания безуспешно попыталась отменить. После этого компания выплатила штраф.