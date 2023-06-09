Глава Meta (корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг провел встречу со своими сотрудниками, в ходе которой заявил, что представленная на днях гарнитура дополненной реальности от Apple не сильно его впечатлила, по крайней мере, на первый взгляд.

"Судя по тому, что я видел, хорошая новость заключается в том, что у Apple нет никаких волшебных решений для того, как обойти ограничения законов физики, которые бы наши специалисты уже не изучили и не продумали. Они использовали дисплеи с более высоким разрешением, но очки стоят в семь раз дороже, чем Quest 3, и требуют столько энергии, что для их использования нужно подключать аккумулятор на проводе", - завил Цукерберг.

Глава Meta добавил, что гарнитуры Quest «предназначены для людей, которые хотят быть более активными и чем-то заниматься». «У Apple же, напротив, в каждой демонстрации, которую они показывали, человек сидел на диване в одиночестве. Да, это может быть их видение будущего, но это не то, что я хочу», — заключил миллиардер.

В The Verge считают, что до презентации Apple «Мета была на взводе»: компания анонсировала Quest 3 всего за несколько дней до WWDC, хотя устройство не должно поступить в продажу до осени. Meta давно пытается позиционировать себя как лидера в области виртуальной и дополненной реальности и вкладывает в это миллиарды долларов в год, что даже вызывает беспокойство у некоторых инвесторов. Meta добилась раннего успеха в VR-играх, но изо всех сил пыталась выйти на более высокий уровень и рынок общих вычислений. При этом представленную в прошлом году гарнитуру Quest Pro многие оценили как провал.