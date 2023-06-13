Apple уже работает над более дешёвой версией гарнитуры Vision Pro, которая поможет ей продавать больше устройств, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. В то же время компания работает и над более производительной модификацией Vision Pro.

Более доступная версия может получить название Apple Vision или Apple Vision One. У Гурмана есть несколько идей насчет того, каким именно образом Apple может снизить цену устройства.

По мнению Гурмана, бюджетный шлем смешанной реальности получит экраны более низкого качества, меньшее количество камер и менее мощный процессор. Аудиоподсистема в базовой модели может отсутствовать, и для воспроизведения звука очкам могут понадобиться наушники AirPods. Дополнительно можно упростить конструкцию оголовья. Все это позволит снизить стоимость устройства на несколько сотен долларов.

Однако есть несколько моментов, в которых Apple вряд ли пойдет на компромисс. Это касается внешнего экрана, известного как EyeSight, который показывает глаза владельца, а также системы отслеживания глаз и рук. Они так же важны, как сенсорный экран для iPhone. Потому можно ожидать, что более доступная версия сохранит эти функции.

Гурман считает, что бюджетная версия шлема от Apple появится не раньше конца 2025 года.