Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус в интервью ресурсу Daring Fireball рассказал, почему несмотря на наличие шести слотов PCI Express, новый Mac Pro не поддерживает дискретные видеокарты.

По словам Тернуса, Mac Pro на базе чипсета M2 Ultra не поддерживает использование сторонних видеокарт из-за особенностей архитектуры. Вместо этого компания предлагает интегрированный в чип графический процессор, который может иметь 60 или 72 ядра в зависимости от модификации. Также отмечается, что встроенный GPU использует унифицированную память, которая может достигать 192 ГБ, что превосходит объемы, доступные в потребительских видеокартах.

«Мы построили нашу архитектуру вокруг модели разделяемой памяти и оптимизации, поэтому мне не совсем понятно, как можно было бы добавить ещё один графический ускоритель с сохранением оптимизации с нашей системой. Это не то направление, в котором мы хотели бы развиваться», — заявил Тернус.

Тем не менее, отсутствие поддержки сторонних видеокарт может навредить репутации продукта, поскольку GPU NVIDIA, например, активно используются для тренировки ИИ-алгоритмов. На соответствующий вопрос представитель Apple ответил, что NVIDIA действительно хорошо справляется с подобной задачей, но в Apple хотели сфокусироваться на самых важных для своих клиентов функциях и хорошо справляются с этой задачей. При этом подчёркивалось, что «вещи, которые мы можем делать с нашей унифицированной архитектурой и с нашими M2 Ultra — это вещи, которые больше не может делать никто».

Имеющиеся в Mac Pro шесть портов PCI Express можно использовать лишь для подключения карт видеозахвата, сетевых карт или SSD-накопителей. Это улучшит возможности Mac Pro при работе с большими массивами аудио- и видеоматериалов при редактировании в сравнении с более компактными и доступными Mac Studio.