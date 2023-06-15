Появились первые тесты Mac Studio с процессором M2 Ultra в популярном бенчмарке Geekbench.

Новый чип Apple, работая на частоте от 3 ГГц до 3,7 ГГц в одноядерном тестировании набрал 2.809 баллов. А в многоядерном тестировании SoC набрала 21.531 балл. Для сравнения, Intel Core i9-13900KS при одноядерном тестировании набрал 3.083 балла, а в многопоточном – 21.665 балла. У AMD Ryzen 9 7950X – 2.875 баллов и 19.342 баллов соответственно. Таким образом новый процессор Apple не быстрее, чем SoC от Intel и AMD.

Отмечается, что M2 Ultra уступил Xeon W9 и Ryzen Threadripper Pro из-за меньшего числа ядер. Если у процессора Apple их 24, то у чипов Intel и AMD 56 и 64 соответственно. В свою очередь Intel Core i9 новинка Apple при одинаковом наборе ядер не смогла превзойти из-за меньшей предельной тактовой частоты: у M2 Ultra она равна 3,68 ГГц, а у Core i9 – 5,8 ГГц.

Mac Studio с чипом M2 Ultra набирает 2.837 баллов в одноядерном и 21.730 баллов в многоядерном тесте. В сравнении с M1 Ultra новинка стала примерно на 18% мощнее. При этом если сравнивать новый чип с 28-ядерныйм Intel Xeon W, который был установлен в Mac Pro 2019 года, то разница составляет примерно 100%.

Вместе с тем графический ускоритель проигрывает флагманским решениям Nvidia RTX и AMD Radeon 7000. Производительность сравнима с RTX 4060 Ti.

M2 Ultra оснащён 24-ядерным CPU и 60- или 76-ядерным GPU, а также 32-ядерным Neural Engine. Чипсет располагает 192 ГБ объединённой памяти, пропускная способность достигает 800 ГБ/с. Техпроцесс — 5 нм.