В сети долгое время ходили слухи о том, что Apple добавит возможность загрузки приложений из сторонних источников для соблюдения законов ЕС, однако в первой бете iOS 17 этой возможности нет.

В подкасте журналиста Джона Грубера старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги намекнул на то, что подобная функция находится в разработке.

"Мы хотим убедиться, что всё, что мы делаем, мы делаем правильно для наших клиентов. Мы работаем над соблюдением требований безопасности ЕС и тем, как это будет выглядеть", - заявил Федериги.

В прошлом году агентство Bloomberg сообщало, что Apple готовится к включению загрузки приложений из сторонних источников. Издание предположило, что Apple разрешит загрузку исключительно в странах Европейского Союза, и 9to5Mac подтвердил это предположение, обнаружив в iOS 16 неиспользуемый код для ограничения новых функций в зависимости от местоположения пользователя. Если слухи верны, сторонняя загрузка появится только в странах, где Apple будет вынуждена её разрешить, считает 9to5Mac.