По оценкам ChargerLab, внешняя батарея гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro имеет ёмкость 20.000 мАч, а не 6500 мАч, как сообщалось ранее.

Дело в том, что у Vision Pro 12 камер, множество датчиков, два маленьких, но очень ярких и чётких экрана и сразу две платформы. Возможно ли, чтобы всё это могло работать беспрерывно два часа при аккумуляторе 6500 мАч? Источник напоминает, что только SoC M2 может потреблять до 20 Вт под нагрузкой, кроме того, у гарнитуры есть ещё SoC R1, которая, по некоторым данным, может оказаться той же M2, только ориентированной на выполнение узкого круга задач.

Учитывая все эти параметры, авторы ChargerLab предположили, что общее энергопотребление Apple Vision Pro будет составлять порядка 30 Вт. При этом ёмкость внешнего аккумулятора составит порядка 20.000 мАч (74 Вт/ч). Таких показателей хватит для обеспечения автономности на уровне двух часов, о которых и заявляла Apple во время презентации.