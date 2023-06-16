В апреле — июне в России сложился переизбыток iPhone, заявил «Коммерсанту» источник на рынке электроники. По его словам, раньше Apple строго контролировала поставки и организовывала их в соответствии со спросом или меньше него, а теперь продукцию Apple «везут все подряд под видом чего угодно» по механизму параллельного импорта.

В настоящее время предложение гаджетов от Apple превышает спрос примерно вдвое, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Особенно явно ситуация прослеживается в отношении новых дорогих моделей iPhone 14 и 13. Однако мнения игроков рынка расходятся. Так, в бывшем официальном дилере Apple в России re:Store, наоборот, говорят о дефиците некоторых моделей iPhone, например iPhone 14 Pro Max и 13.

По данным МТС, ситуация усугубляется снижением спроса на устройства Apple. В компании подсчитали, что доля американской компании в общем объёме продаж в период с января по май в штуках сократилась с 14 до 10% год к году, а в деньгах — с 39 до 36%. На этом фоне в конце мая появились сообщения о снижении стоимости некоторых моделей iPhone на 6-10%. Однако эксперты считают, что дальнейшего снижения стоимости iPhone ждать не стоит.

В целом продажи смартфонов растут в количестве, но не в деньгах: с января по май 2023 года продажи прибавили 12,5%, до 10,6 млн устройств, но выручка снизилась на 8%, до 223,4 млрд рублей, сообщил «Коммерсанту» гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. Снизился спрос и на смартфоны Samsung: их доля в штуках упала с 29% в январе — мае 2022 года до 13% за тот же период 2023 года. В деньгах доля сократилась с 26% до 17%. Apple сейчас не входит в тройку лидеров по продажам в России: там Xiaomi (28%), Realme (14%) и Samsung, отметил Губанов. В прошлом году распределение выглядело так: Samsung (29%), Xiaomi (27%), Apple (14%).