Парламент Евросоюза готовит новую директиву по съёмным батареям. Чиновники хотят запретить ноутбуки с вклеенными в устройство батареями и сделать так, чтобы пользователи в дальнейшем могли самостоятельно заменять аккумуляторы в своих ПК, не теряя при этом гарантию.

До вступления в силу новых правил они должны быть утверждены советом ЕС. Ожидается, что это произойдёт нынешним летом. Впрочем, новые правила будут обязательными для исполнения только через три с половиной года. После этого пользователи ноутбуков в Европе должны получить гарантированную возможность самостоятельно менять аккумуляторы во всех новых мобильных компьютерах.

Разработанное положение направлено на переработку вышедших из строя аккумуляторов и на повторное использование материалов, особенно тех, которые добываются в зонах конфликтов и социальной напряженности. Простота замены аккумуляторов в ноутбуках облегчит сбор и утилизацию большего объёма отработанных батарей и, следовательно, даст больший выход и повторное использование ценного сырья.

Согласно целевым показателям, с конца 2023 года должно собираться на повторную переработку 45% портативных аккумуляторов, 63% к 2027 году и 73% к 2030 году. Для батарей «лёгкого транспорта» показатель должен составлять 51% к 2028 году и 61% к 2030 году.

Смартфонов и планшетов новая директива пока не касается. Также могут быть исключения для устройств, защищённых от попадания воды.