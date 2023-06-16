Apple запатентовала устойчивую к царапинам заднюю часть корпуса для смартфонов, пишет Daily Mail. Благодаря такой поверхности пользователи смогут не носить чехлы.

Новый материал без уточнений описывается как «гибридный». Концепт предполагает его использование совместно с некими износоустойчивыми круглыми гранулами диаметром «меньше кончика карандаша». Они могут быть выполнены из керамики, металла или другого материала.

Гранулы могут выполнять не только защитную функцию, но и декоративную. Свет, попадающий на крышку смартфона, будет отражаться и «мерцать, как драгоценные камни». Хотя схема в патенте представлена на образце iPhone, согласно формулировке, подобные поверхности могут быть на iPad и MacBook. Apple не описывает, какой текстура будет на ощупь.

Компания подала заявку на патент еще 26 сентября 2017 года, но Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало разрешение только сейчас, отмечает издание. Автором изобретения указан Кристофер Д. Пресет. По словам журналистов, ранее этот же специалист патентовал зарядку MagSafe на основе стеклокерамических компонентов, которая позволяет передавать беспроводным путем не только электричество, но и данные.

По данным Daily Mail, разработка будет изначально предназначена для iPhone, однако аналогичные поверхности также могут быть созданы для iPad или MacBook.