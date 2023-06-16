Apple и Universal Pictures объявили дату выхода фильма «Аргайл». Шпионский боевик с Генри Кавиллом выйдет в мировом прокате 2 февраля 2024 года, а чуть позже появится и в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Фильм анонсировали еще летом 2021 года. Тогда же стало известно, что он будет вдохновлен боевиками 1980-х годов в духе «Крепкого орешка» и «Смертельного оружия». Первые кадр и тизер появились весной 2022 года. Некоторым зрителям не понравилась прическа Кавилла – посчитали ее очень странной. Хотя многие поклонники Кавилла утверждали тогда, что актер хорош и с такой прической.

Кавилл сыграл первоклассного секретного агента Аргайла, у которого амнезия – он не помнит своего шпионского прошлого. Аргайл считает себя популярным автором шпионских романов. По сюжету к Аргайлу в какой-то момент вернутся воспоминания об опасных миссиях, которые он выполнял. В конечном итоге Аргайл отправится в кругосветное путешествие, чтобы выследить боссов теневой организации, на которую работал, и отомстить им.

«Аргайл» снят по мотивам одноименного романа начинающего автора Элли Конвей. Книга еще не вышла – ожидается осенью 2023 года. Режиссером ленты выступает Мэттью Вон, наиболее известный по трилогии шпионских боевиков Kingsman. Сценарий был написан Джейсоном Фуксом, ранее работавшим над блокбастером «Чудо-женщина». В актерский состав ленты также входят Сэмюэл Л. Джексон, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Дуа Липа, Джон Сина, Кэтрин О'Хара и другие.