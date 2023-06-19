Специалисты из iFixit разобрали новый 15-дюймовый MacBook Air. По традиции, они вскрыли устройство и поделились своими соображениями о ремонтопригодности. Увы, по этой части новинка совсем не блещет.

Как убедились специалисты, внутренняя конструкция ноутбука аналогична MacBook Air (2022) с 13-дюймовым экраном. В частности, были отмечены сложность замены батареи и доступа к различным схемам из-за большого количества внутренних разъёмов и огромного числа винтов, соединяющих детали.

iFixit обратил внимание на дополнительные два динамика (общее число — шесть штук) и увеличенный аккумулятор (66,5 Вт/ч против 52,6 Вт/ч). Батарейный блок снабжён язычками для простоты извлечения, но чтобы добраться до них, придётся демонтировать несколько других компонентов.

Как и ожидалось, MacBook Air 15" вслед за 13-дюймовым собратом оснащён одним чипом NAND для версии на 256 ГБ накопителя, что означает сниженную скорость чтения и записи SSD по сравнению с более ёмкими конфигурациями.

Как и другие MacBook Air, 15-дюймовая модель имеет безкулерный дизайн, что iFixit рассматривает как «неоднозначное благо». С одной стороны отсутствие кулера означает, что ноутбук работает тише и не будет собирать внутри корпуса пыль, но, с другой стороны, из-за троттлинга процессор при высокой нагрузке не сможет реализовать максимальный потенциал производительности. Тепловое сканирование показало, что температура вокруг процессора достигает максимума в 37,9 °C и это явно не предел.

По итогам разборки 15-дюймовый MacBook Air получил лишь 3 балла из 10 возможных по внутренней шкале iFixit.