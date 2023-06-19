iPhone 15 получит обновленный UWB чип для сверхширокополосной связи. Об этом сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо. По словам эксперта, новый чип нужен для обеспечения более полной и надёжной связи с беспроводной гарнитурой смешанной реальности Vision Pro.

В своем новом посте, Куо подробно описывает, что Apple будет «агрессивно обновлять аппаратные характеристики» iPhone в рамках своих усилий по созданию конкурентоспособной экосистемы Apple с Vision Pro.

«Экосистема является одним из ключевых факторов успеха Vision Pro, включая интеграцию с другими продуктами Apple, и связанными с ней основными аппаратными спецификациями (Wi-Fi и Ultra Wide Band)» – говорит Куо.

Новый чип будет основан на 7-нм техпроцессе. В предыдущей версии, U1, используется 16-нм техпроцесс. Изменение позволит увеличить производительность и уменьшить энергопотребление.

Чип Apple U1 впервые дебютировал в iPhone 11, и с тех пор он был включён в каждую модель iPhone. Чип U1 также присутствует в трекере Apple AirTag, Apple Watch Series 6, HomePod mini, HomePod второго поколения и в чехле для зарядки AirPods Pro последнего поколения.

Кроме UWB чипа новые смартфоны Apple должны также получить поддержку стандарта Wi-Fi 7. Одной из фишек последнего является использование всех трех имеющихся диапазонов (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), благодаря чему удается достигать очень высоких скоростей передачи данных. Вместе с этим уменьшается задержка и возрастает пропускная способность всей сети. Ожидается, что первым смартфоном Apple с поддержкой технологии Wi-Fi 7 станет iPhone 16.