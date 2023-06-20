Сейчас Apple имеет права интеллектуальной собственности на изображение с надкусанным яблоком. С 2016 года корпорация подает заявки во все страны мира, чтобы защитить право на использование вообще любых яблок. Некоторые страны уже поддержали инициативу Apple.

Швейцарская организация Fruit Union Suisse, которая является поставщиков фруктов по всему миру со 111-летней историей, считает, что ей придётся изменить свой логотип, если Apple сможет зарегистрировать свой товарный знак с изображением яблока.

"Мы в замешательстве, потому что это не выглядит так, что Apple пытается защитить свой логотип в виде надкусанного яблока. Их цель — завладеть правами на настоящее яблоко, на то, что мы считаем чем-то универсальным... и что должно быть свободно для использования", - заявил глава Fruit Union Suisse Джимми Мариетоз.

Apple подала заявку в Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности с запросом прав на реалистичное чёрно-белое изображение яблока в 2017 году. Заявка охватывала обширный список потенциальных применений торгового знака — в основном в электронных, цифровых и аудиовизуальных потребительских товарах и оборудовании.

Осенью 2022 года ведомство частично удовлетворило просьбу Apple, подчеркнув, что общее изображение обычного товара является общественным достоянием. Apple подала апелляцию. В настоящее время в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности есть несколько аналогичных запросов на товарные знаки от Apple по всему миру с разной степенью успеха. Агентства и институты по интеллектуальной собственности Японии, Турции, Израиля и Армении согласились с Apple на регистрацию компанией изображения обычного яблока.