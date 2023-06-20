Вице-президент Apple по технологиям Кевин Линч и директор по маркетингу Apple Watch Дейдра Калдбек рассказали в интервью изданию Tages-Anzeiger, почему watchOS 10 не поддерживает сторонние циферблаты.

Линч заявил, что циферблат — основной элемент операционной системы, и поэтому в Apple хотят, чтобы он работал надёжно и стабильно. В свою очередь, сторонние циферблаты не смогли бы гарантировать стабильную работу watchOS в случае выхода крупных обновлений системы — например, в этом году Apple проводит редизайн ОС, в котором добавляет новые жесты. По словам руководителей компании, нет гарантий, что на сторонних циферблатах такие жесты выполняли свою функцию.

По мнению топ-менеджеров Apple, компания уже предоставляет владельцам Apple Watch большую гибкость в настройках циферблатов. Кроме этого их можно улучшать с помощью сторонних приложений.

В компании внимательно изучают отзывы пользователей, которые получают в ходе программ бета-тестирования или даже просто по электронной почте. Топ-менеджеры рассказали, что многие изменения в watchOS 10 были внесены как раз на основе обратной связи.