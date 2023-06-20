Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании Apple за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данной статье в отношении Apple протокол составлен впервые. По ней предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Что именно стало поводом для составления протокола, неизвестно. Дата рассмотрения дела будет известна позднее.

Apple впервые привлекается в РФ к ответственности за такое правонарушение.