Apple включила iPhone 14 и MacBook Air / Pro с процессорами M2 в программу самостоятельного ремонта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Владельцы этих устройств получили разрешение на самостоятельный ремонт техники с использованием официальных запчастей, инструментов и руководств от корпорации. Кроме того было объявлено, что теперь клиенты Apple смогут завершить процесс настройки системы после самостоятельного ремонта, переведя устройство в режим диагностики и следуя инструкциям на экране. Пользователям больше не нужно связываться со службой поддержки программы, чтобы выполнить этот шаг, проверяющий подлинность и работоспособность компонентов.

«Запуск конфигурирования системы после ремонта позволяет аутентифицировать оригинальные детали Apple, обновлять прошивку и калибровать детали для обеспечения максимальной производительности и качества, — подчеркнул представитель Apple. — Кроме того, для ремонта, требующего биометрической аутентификации, такой как Touch ID или Face ID, конфигурация системы связывает биометрические датчики с Secure Enclave на материнской плате, чтобы обеспечить безопасность устройства и конфиденциальность клиентов».

Самостоятельный ремонт также будет доступен для камеры True Depth и верхнего динамика линеек iPhone 12 и iPhone 13, а также для настольных компьютеров Mac с Apple M1 в США, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции, и Великобритании.