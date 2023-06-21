Специалисты портала iFixit выпустили видеоролик, посвящённый разборке новейшего Mac Pro. Заглянув внутрь самого мощного десктопа Apple, они оценили сложность его ремонта, а также отметили изменения, которые Apple внесла в его конструкцию по сравнению с предшествующей моделью.

В процессе разборки выяснилось, что корпус новинки практически идентичен тому, который использовался в модели 2019 года — наружная накладка легко демонтируется, открывая доступ к внутренним компонентам.

Все комплектующие ПК удобно расположены — добраться до них несложно. В процессе разборки выяснилось, что модули оперативной памяти припаяны к материнской плате, а установить дополнительный SSD самостоятельно не получится: можно только заранее выбрать нужную конфигурацию перед покупкой.

Также без труда удалось извлечь из корпуса Mac Pro карты PCIe и блок питания. Разборка также показала, что Apple использовала то же мощное решение для охлаждения, что и в версии с процессором Intel, что позволяет предположить, что компания повторно использует существующие детали, чтобы, вероятно, избавиться от избыточных запасов. Кулер с тремя вентиляторами можно легко снять, и, как и в прошлый раз, сбоку имеются позолоченные контакты для беспроводного соединения, что делает процесс снятия довольно простым.

Системная плата, как и раньше, выделяется большими размерами. Однако в новом Mac Pro она выглядит пусто. Большое количество пространства никак не используется.

Специалисты iFixit не дали оценку ремонтопригодности новому Mac Pro, но отметили, что навряд ли он будет пользоваться большой популярностью. Многие, скорее всего, отдадут предпочтение Mac Studio. Последний стоит на $3000 дешевле, но предлагает сравнимую производительность.