Apple выпустила инструменты разработки приложений для visionOS — операционной системы гарнитуры Vision Pro. Благодаря этому все желающие могут взглянуть, как будет выглядеть пользовательский интерфейс новой ОС.

Вместе с SDK была выпущена бета-версия visionOS. Кроме того, Apple предоставила доступ к эскизам, элементам интерфейса, цветовым настройкам, стилям и прочему, чтобы программы соответствовали дизайн-коду новой ОС.

Как сообщают в компании, теперь сообщество разработчиков сможет создавать принципиально новый класс «пространственных» компьютерных приложений, способных использовать все преимущества технологий Vision Pro и готовых комбинировать цифровой контент с картиной реального мира для того, чтобы обеспечить выдающийся новый опыт. Пакет visionOS SDK позволяет разработчикам использовать мощные и уникальные возможности гарнитуры Vision Pro и операционной системы visionOS для формирования у пользователей нового опыта в самых разных сферах, от дизайна до развлечений.

«Apple Vision Pro меняет представление о возможностях компьютеров. Разработчики могут приступить к созданию приложений для visionOS, используя уже известные им фреймворки, а также инновационные инструменты и технологии AR, такие как Reality Composer Pro, чтобы предоставить пользователям совершенно новые возможности», — заявила вице-президент по корпоративному и образовательному маркетингу Apple Сьюзан Прескотт.

В следующем месяце Apple начнет принимать заявки от специалистов, которые хотели бы получить необходимый аппаратный комплект под Vision Pro для создания и тестирования контента для шлема. Также в июле техногигант откроет лаборатории для разработчиков в Купертино, Лондоне, Мюнхене, Шанхае, Сингапуре и Токио, чтобы специалисты смогли протестировать свои разработки на Vision Pro и получить поддержку от инженеров Apple.