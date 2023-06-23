Группа NFC Forum, основанная Sony, NXP Semiconductors и Nokia в 2004 году для улучшения бесконтактной технологии, представила дорожную карту по её развитию до 2028 года. Документ, составленный при участии также Apple, Google и других компаний, описывает ключевые направления работы на ближайшие пять лет.

Одной из инициатив является увеличение диапазона соединений NFC. Сейчас NFC работает на расстоянии до 5 мм. Из-за этого приходится прикладывать смартфон или часы к терминалу, чтобы информация передалась, а оплата прошла. Иногда это создает неудобства, например, иногда оплата не проходит через толстый чехол — нужно «целиться» в терминал.

В NFC Forum планируют увеличить радиус действия NFC в будущем до 3 см (в 6 раз). Это позволит ускорить и упростить работу бесконтактных платежей. Больше не нужно будет физически прикасаться к терминалу, а также искать антенну, водя смартфоном по платежному устройству. Пользователю будет достаточно вынуть телефон из кармана и держать его рядом с кассой — оплата пройдет.

Помимо этого принято решение увеличить мощность подачи питания по беспроводному каналу с 1 до 3 Вт. Это поможет создавать новые приложения и открывать новые возможности.

Также целью консорциума является реализация поддержки одновременного выполнения нескольких действий одним касанием, реализация технологии SoftPOS, с помощью которой любой смартфон NFC может выполнять роль терминала бесконтактной оплаты, и расширение возможностей считывания данных о продукте с NFC-меткой.

При этом авторы дорожной карты отмечают, что на реализацию отдельных пунктов нужно от двух до пяти лет (никакой детальной информации относительно этого вопроса не представлено), и некоторые элементы грядущего апгрейда уже находятся на разных стадиях разработки — от исследования возможностей до формирования предварительных спецификаций и проработки требований современного рынка.