Apple будет автоматически назначать ключ доступа (passkey) каждому владельцу устройств компании, чтобы те могли входить в аккаунты без паролей. Соответствующая функциональность ждёт пользователей с выходом iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma (осенью этого года).

С помощью новой функции можно входить на сайты без использования пароля. Вам понадобится только логин и специальный ключ, который сохранен на вашем устройстве. При попытке входа достаточно разрешить приложению или сайту доступ к сохраненному ключу с помощью Face ID или Touch ID и авторизация пройдет успешно. Не надо ничего запоминать и создавать сложные пароли, которые можно подобрать или взломать. Поэтому безопасность и удобство при использовании Passkey выходит на совершенно новый уровень.

Функция уже работает на сайтах iCloud.com и appleid.apple.com для тех, у кого на устройствах установлена последняя бета-версия для разработчиков iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma. После того, как вы выберете «Войти с iPhone», на странице появится QR-код, который нужно отсканировать с помощью смартфона и пройти аутентификацию по Face ID или Touch ID.

Ключи доступа синхронизируются между всеми устройствами от Apple, поэтому тем, кто обзавёлся не только iPhone, но и iMac или MacBook с iPad, будет ещё удобнее проходить аутентификацию.

Помимо сервисов Apple эта функция также обеспечит беспарольный вход на сайтах, поддерживающих функцию «Войти с Apple». На сайтах, поддерживающих вход по ключам доступа — таких как PayPal, Shopify и Kayak — пользователи смогут легко зарегистрироваться, отсканировав QR-код с помощью iPhone.