Apple прекратила загрузку медиафайлов с помощью бесплатного сервиса («Мой фотопоток»). Это фактически прекращает работу службы после более чем десятилетнего бесплатного предоставления базового решения Apple для синхронизации.

Компания переводит всех пользователей на свой облачную полнофункциональную службу синхронизации фото и видео под названием «Фото iCloud» (iCloud Photos) с бесплатным 5 ГБ хранилищем в iCloud.

Ранее мультимедийный архив пользователей в сервисе «Мой фотопоток» был ограничен только по количеству загружаемых файлов, например, не более 1000 файлов в час, но не учитывался как платный контент в хранилище iCloud.

Представленный Стивом Джобсом как часть iCloud в 2011 году, «Мой фотопоток» автоматически загружал фотографии и видео с одного устройства для загрузки на другое устройство.

В конце мая Apple объявила, что закроет сервис «Мой фотопоток» с 26 июля 2023 года. Для переноса изображений в «Фото iCloud» Apple рекомендует перейти в альбом «Мой фотопоток», выбрать необходимые снимки и сохранить их на устройство с помощью кнопки «Сохранить изображения».