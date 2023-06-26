Помимо линейки iPhone 15 компания Apple готовит к запуску новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, которые так же будут представлены осенью 2023 года. Об этом заявил Марк Гурман из Bloomberg в своей еженедельной рассылке Power On.

Ожидается две модели Series 9 и обновленная версия Watch Ultra второго поколения. Эти гаджеты получили кодовые обозначения N207, N208 и N210. Как ожидается, новая версия Watch Ultra будет отличаться от оригинальной модификации увеличенным дисплеем, а также дополнительными сенсорами для более детального отслеживания состояния здоровья и физических активностей пользователя.

Ранее сетевые источники сообщали о желании Apple немного увеличить диагональ экрана в своих флагманских умных часах. Прирост может составить порядка 10%. Но вместе с экраном могут увеличиться и габариты устройства. Есть шанс, что корпус Apple Watch Ultra второго поколения будет иметь размер более 50 мм.

Что касается Apple Watch Series 9, то эта модель может получить значительно улучшенный чип. Ранее Гурман сообщал, что последний будет основан на базе Apple A15. Продвинутый процессор обеспечит часам хорошую производительность и автономность.

Гурман также утверждает, что следующее поколение 24-дюймовых iMac полностью пропустит серию M2 и получит чипы M3. Вместе с тем компания готовит совершенно новый моноблок с экраном больше 30 дюймов. Вероятно, речь идёт о долгожданном преемнике iMac Pro.

Также до конца года Apple планирует выпустить iPad Pro с OLED-экраном. Правда, цена у новинки будет намного выше цен нынешних iPad Pro.