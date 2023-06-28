По данным Марка Гурмана, гарнитура смешанной реальности Vision Pro сейчас проходит проверку и тестирование. Техническая часть уже готова, компания дорабатывает только ПО.

Пока не готовы некоторые части пользовательского интерфейса — например, набор текста в воздухе. Также Apple нужно закончить адаптацию под visionOS своих основных приложений и обеспечить поддержку сторонних. Кроме того, компании предстоит более точно настроить гарнитуру для ношения её с очками для зрения. А ещё — обеспечить удобство.

Чем больше людей тестируют Vision Pro, тем чаще Apple получает жалобы на не самую высокую эргономичность устройства. Люди отмечают, что спустя пару часов непрерывного использования гарнитуры у них устает голова от большого веса устройства.

Чтобы решить проблему массы устройства, Apple разработала второй ремешок, который надевается сверху на голову пользователя. Но компания рассматривает возможность продажи этого ремешка в качестве дополнительного аксессуара, то есть его не будет в стандартном комплекте поставки.

Гурману также стало известно, что для продажи Vision Pro магазины Apple Store оборудуют специальными демо-зонами. В них потенциальные покупатели смогу примерить гарнитуру, настроить посадку устройства, а также выбрать наиболее плотную маску, которая будет препятствовать попаданию света в пространство между глазами и экраном.

Apple привлекает тысячи дополнительных сотрудников, чтобы тестировать новинку. Apple по-прежнему разрешает приносить продукт домой только своим старшим инженерам и руководителям, но ожидается, что это скоро изменится. А в следующем месяце компания планирует разрешить избранным разработчикам получить устройства, чтобы начать создавать приложения.