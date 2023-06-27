Apple Arcade в июле пополнится тремя новыми играми. Среди них симулятор жизни фермера Stardew Valley, карточный «роглайт» Slay the Spire и ремастер рыболовной аркады Ridiculous Fishing.

В Apple подчеркнули, что ремастер Ridiculous Fishing создали с нуля. Релиз вышел довольно неожиданным, поскольку основатели Vlambeer закрыли студию в 2020 году. В итоге Рами Исмаил и Виллем Нейман работали над Ridiculous Fishing вместе со своими сотрудниками, а также заручились поддержкой нового партнёра — KO_OP, создающего приключение Goodbye Volcano High. Подписчикам Apple Arcade станет доступна не только улучшенная, но и расширенная версия игры с дополнительным контентом. Ridiculous Fishing EX появится в Apple Arcade 14 июля.

Slay the Spire и Stardew Valley выйдут в Apple Arcade со всеми вышедшими DLC — дополнительным контентом. Slay the Spire появится в сервисе 7 июля, а Stardew Valley — 21 июля.

Помимо этого, 7 июля также выйдет Lego Duplo World, а 28 июля появится Hello Kitty Island Adventure. Также в июле выйдут крупные обновления для двух популярных игр, уже включённых в подписку ранее — Mini Motorways и Mini Metro+.