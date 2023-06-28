Apple повысила стоимость облачного хранилища iCloud сразу в нескольких регионах мира, включая Великобританию, Скандинавию, Восточную Европу, Ближний Восток и Южную Америку.

К примеру, в Великобритании стоимость самой дешёвой подписки на 50 ГБ выросла с £ 0,79 до £ 0,99, а самой дорогой (на 2 ТБ) — с £ 6,99 до £ 8,99.

В США и в России цены на iCloud остались без изменений. Для российских пользователей тариф составляет 59 рублей за 50 ГБ, 149 рублей за 200 ГБ и 599 рублей в месяц за 2 ТБ.

Подписка на iCloud также доступно как часть пакета Apple One. Однако цены на этот сервис пока не изменились. Прошлой осенью сервисы Apple, включая Apple Music, TV+ и Apple One, также подорожали во всем мире из-за роста курса доллара.

Вчера Apple закрыла возможность загрузки файлов в бесплатный сервис «Мой фотопоток». Компания переводит всех пользователей на свою облачную полнофункциональную службу синхронизации фото и видео под названием «Фото iCloud» с бесплатным 5 ГБ хранилищем в iCloud. С 26 июля 2023 года Apple полностью прекратит поддержку сервиса «Мой фотопоток».