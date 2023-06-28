Беспроводные наушники Apple Beats Studio Pro выйдут уже 19 июля. Об этом сообщил Майк Хёрли в подкасте, связанном с Apple, под названием "Connected".

Beats Studio Pro – это серия флагманских полноразмерных Bluetooth-наушников. Новая модель, по данным Херли, получит разъем для зарядки типа USB-С, модернизированные микрофоны, а также улучшенную относительно прошлого поколения Beats Studio3 систему активного шумоподавления и батарею большей ёмкости.

Кроме того, наушники получат новый футляр с поддержкой функций Fast Pair на Android и Find My Device на iOS. Разъем для 3,5-мм джека сохранится. Также ожидается, что наушники будут иметь оптимизированные звуковые профили, которые называются Beat Signature Entertainment и Conversation.

Наушники выйдут в четырех цветах: черном, темно-синем, песочном и темно-коричневом. Судя по предыдущим утечкам, новинка будет стоить $350 в США и €400 в странах Европы.