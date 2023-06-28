Apple ограничила зону использования Vision Pro в режиме виртуальной реальности площадкой 3 х 3 метра. При пересечении установленной границы работа приложения виртуальной реальности прекратится.

Согласно документации Apple, когда пользователь начинает процесс полного погружения в виртуальную реальность, visionOS определяет границу системы, которая простирается на 1,5 метра от начального положения головы пользователя в каждую из сторон. Если голова выходит за пределы этой зоны, система автоматически останавливает процесс погружения и выводит на дисплеи изображение с камер гарнитуры. Эта функция служит помощником, предотвращающим столкновение пользователя с окружающими объектами.

Это решение, вероятно, было принято с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с использованием гарнитур виртуальной реальности. Однако такое ограничение может быть слишком строгим для некоторых типов игр и серьезно ограничить коммерческое и промышленное использование гарнитуры.

При этом аналитики предполагают, что ограничения могут быть сняты, когда пользователи освоятся в виртуальной реальности и привыкнут к гарнитуре. Аналитик Нил Сайбарт считает, что Apple таким образом планирует поощрять использование AR-приложений активнее, чем VR, по крайней мере, на начальном этапе.