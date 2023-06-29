Специалисты DxOMark протестировали Apple MacBook Pro 14 (2023). По мнению сайта это лучший на данный момент ноутбук в мире.

DxOMark оценивают не совсем типичные показатели. Специалисты не проверяют производительность, автономность или нагрев ноутбуков. Вместо этого они сосредоточились на качестве дисплея, веб-камеры и аудиосистемы.

Новинка Apple получила 14,2-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR с разрешением 3024x1964 пикселей и пиковой яркостью в 1600 нит (при SDR — 500 нит) с поддержкой частоты обновления 120 Гц и технологии True Tone. Аудиосистема лэптопа включает шесть динамиков с объёмным звуком Dolby Atmos и три микрофона. Для видеосвязи предусмотрена веб-камера с разрешением Full HD.

По оценке экспертов, ноутбук обеспечивает «отличный уровень детализации» и небольшое количество шумов при достаточном освещении во время видеовызовов. Микрофоны тоже не вызвали нареканий: у них хороший тональный баланс и оптимальное общее качество передачи речи. Динамики ноутбука воспроизводят голоса собеседников разборчиво и реалистично.

В контексте просмотра фильмов и прослушивания музыки специалисты тоже отметили хорошую работу динамиков: тональный баланс «точный и хороший», а динамические характеристики и пространственная визуализация оставили только приятные впечатления от прослушивания. Экран ноутбука поддерживает HDR, поэтому обеспечивает качественную картинку с широкой гаммой и даже избыточной пиковой яркостью, а подсветка отличается хорошей равномерностью.

При этом эксперты нашли и некоторые минусы. В частности, они отметили, что при просмотре фильмов временами на экране MacBook Pro возникали неестественные оттенки в сложных сценах. Другим недостатком стала неразборчивость голосов в некоторых ситуациях и их наложение друг на друга во время разговоров.

На втором месте в рейтинге DxOMark расположился MacBook Air 2022 года с 13-дюймовым экраном.