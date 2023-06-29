На Apple TV+ стартовал сериал «Захваченный рейс» c Идрисом Эльбой. В онлайн-кинотеатре доступны первые два эпизода, которые можно посмотреть в том числе с русской озвучкой. В первый сезон шоу войдёт семь серий: финал выйдет уже 2 августа.

«Захваченный рейс» рассказывает историю пассажира Сэма Нельсона, который отправляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, захваченный террористами. Вместе с другими пассажирами Нельсону предстоит помешать преступникам и добраться до места назначения.

Действие шоу разворачивается как бы в реальном времени: семь серий на семь часов полета из Дубая в Лондон.

Вместе с Идрисом Эльбой в проекте снялись Арчи Панджаби («Я — начало»), Кристин Адамс («Профиль»), Ив Майлс («Доктор Кто») и другие. Режиссёрами и сценаристами выступили британские постановщики Джим Филд Смит и Мо Али.