Продажи флагманских смартфонов брендов Apple и Samsung в штуках на текущий момент составляют лишь 25% от общего рынка. Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин. Ещё в 2021-м эта цифра достигала 30-40%.

В денежном выражении флагманы Apple и Samsung занимают около 50%, что сопоставимо с состоянием рынка в 2013 году. В феврале 2022 года доля этих устройств в деньгах превышала 70%, добавили представители «Билайна».

Отмечает сокращение доли Apple и Samsung и представитель «F+ tech‑Марвел». «Если выделять только Apple и Samsung, то их совокупная доля на российском рынке в стоимостном выражении в 2022 года значительно сократилась — до 54%», — отметил представитель компании.

По словам Калимуллина, на смену этим брендам приходят китайские фирмы, доля которых в продажах стремительно растет. Продажи смартфонов китайских брендов в штуках составляют чуть более 70% от рынка, сказал Калимуллин. Флагманы китайских производителей смартфонов к сегменту А-брендов не относятся, уточнил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Отмечается, что в период с 2016 по 2021 год доля Samsung на российском рынке смартфонов составляла 31%, а Apple — 12,5%. Весной 2022 года оба бренда прекратили официальные поставки в страну, а когда ритейлеры наладили параллельный импорт, доля компаний уже составляла порядка 14% и 11% соответственно.

Снижение продаж iPhone связано с отключением ряда функций из-за санкций, а падение интереса к Samsung — с отсутствием маркетинговой активности бренда и потерей конкурентоспособности новых моделей в условиях параллельного импорта, объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Устройства Samsung и Apple поступают в Россию по «серым» каналам, люди самостоятельно ввозят их из-за границы и перепродают на сервисах онлайн-объявлений, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это приводит к перераспределению продаж устройств А-брендов из розницы в неофициальные каналы, в связи с чем их реальная доля на рынке выше, чем у ретейлеров или маркетплейсов.