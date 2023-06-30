На торгах в пятницу стоимость акций Apple превысила $192,21, поднявшись примерно на 1,38%, в результате чего капитализация компании превысила $3 трлн. Это произошло во второй раз — впервые капитализация Apple перешла эту отметку 3 января 2022 года.

Однако в тот день Apple не смогла удержать планку надолго – к закрытию биржи стоимость компании снова опустилась ниже $3 трлн.

Уровень капитализации Apple показывает, что инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении ценных бумаг, а также портфеля продуктов и услуг компании. Изменить настроение инвесторов могло майское заявление Apple, которая прогнозировала снижение квартальной выручки на 3%, но этого не произошло. Инвесторы рассматривают компанию как одно из светлых пятен в год турбулентности в технологической сфере, когда IT-гиганты взяли на себя обязательство «делать больше меньшими силами» в условиях года эффективности, уволив тысячи сотрудников.

В аналитической компании Wedbush уверены в дальнейшем росте котировок Apple, пишет Business Insider. Там считают, что справедливая рыночная стоимость компании составляет 3,5 триллиона долларов, а согласно оптимистичному сценарию аналитиков капитализация техгиганта может вырасти и до 4 триллионов. Одним из основных драйверов роста эксперты назвали развитие бизнеса Apple в сфере услуг, выручка в которой в 2024 году может приблизиться к 100 миллиардам долларов.